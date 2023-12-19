В Британии сообщили Украине неприятную новость по самолетам Минобороны Британии не планирует поставки вертолетов и самолетов на Украину

Фото: Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Великобритания пока не будет поставлять Украине вертолеты и самолеты, сообщил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи, отвечая на вопросы депутата Клайва Льюиса от Лейбористской партии. По его словам, которые приводит ТАСС, Лондон уже передал Киеву три поисково-спасательных вертолета Sea King.

Великобритания передала Украине три поисково-спасательных вертолета Sea King. В настоящее время нет планов передавать Украине самолеты с неподвижным крылом или дополнительные вертолеты, — заявил Хиппи.

Ранее Лондон отказался передавать Киеву автомобили, которые направляют на утилизацию в связи с несоответствием экологическим стандартам Великобритании. Мэр британской столицы Садик Хан сообщил своему коллеге из Украины Виталию Кличко, что его возможности ограничены законом об администрации Большого Лондона, принятым в 1999 году.

Тем временем в Киеве обеспокоены бездействием властей Великобритании, которая считается одним из важнейших стратегических партнеров Украины. По информации британских СМИ, медлительность Лондона в поддержке Киева вызывает недовольство у украинских чиновников. В настоящее время британские власти еще не согласовали новый пакет помощи ВСУ на 2024 год.