Украина обвинила одного из своих союзников в бездействии Die Welt: Украина обвинила Великобританию в бездействии из-за отсутствия помощи

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В Киеве обеспокоены бездействием властей Великобритании, считающейся одним из важнейших стратегических партнеров Украины, пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на заявление анонимного сотрудника администрации президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, недовольство у чиновников вызывает медлительность Лондона. К настоящему моменту он еще не согласовал новый пакет помощи ВСУ.

В Киеве беспокоятся из-за того, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на следующий год, — объяснил советник.

Анонимный сотрудник администрации президента отмечает, что из-за медлительности Лондона Вооруженные силы Украины не могут планировать свои действия в долгосрочной перспективе. Кроме того, украинская армия не может заранее закупиться оружием и боеприпасами, так как никто не гарантировал выделения новых средств. Все это может отразиться на боевых действиях, считает советник. Предполагается, что в Лондоне испытывают нехватку «финансовой свободы маневра», что не позволяет ему своевременно согласовать помощь Киеву.

Ранее сообщалось, что Украина передала правительству США список пожеланий по вооружению. В него вошли вертолеты Black Hawk и Apache, а также истребители F-16 и F-18, танки Abrams и другие образцы техники НАТО. По мнению аналитиков, в 2024 году ВСУ планируют вновь попытаться перейти в контрнаступление. Отправной точкой считается левый берег Днепра.