Стала известна толщина брони немецкого танка Leopard 1 Толщина брони танка Leopard 1 из Германии оказалась всего около 70 миллиметров

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Толщина лобовой брони корпуса и башни германского Leopard 1 оказалась ничтожно малой, выяснили авторы Telegram-канала «ПНВ: вне формата», опубликовав в Сети соответствующие кадры. На них можно увидеть разрезной макет, который применялся в учебном подразделении, где готовили специалистов для сухопутных войск Германии.

На данный момент макет находится в одном из музеев. Увидеть танк и изучить его комплектацию может любой желающий.

Оказалось, что перед рабочим местом механика-водителя толщина стали не превышает 70 мм. Самым проблемным местом стал расположенный открыто боекомплект, его прикрывает броня в 35 мм.

Авторы канала отмечают, что немецкие танки уже можно считать устаревшими — они появились в 1960-х годах и в современных реалиях неэффективны. Боевые машины в основном поставляются Вооруженным силам Украины, которые предприняли несколько попыток их модернизировать при помощи динамической защиты.

Однако, несмотря на все изменения, Leopard 1 становится легкой добычей для российской армии. Мотострелки поражают их противотанковыми управляемыми ракетами и реактивными гранатами с тандемными боевыми частями.

Ранее сообщалось, что переданные Украине немецкие танки Leopard 2 повторяют судьбу своих предшественников — танков «Тигр» времен Второй мировой войны. По словам обозревателя The National Interest Кристиана Орра, новые танки отличаются высокой стоимостью и большими сложностями с обслуживанием.