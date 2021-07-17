США передали Украине первые 2 млн доз вакцины Moderna

Украина получила первые 2 млн доз вакцины от коронавируса Moderna. Партию препаратов предоставили США в рамках глобальной инициативы по равному доступу к вакцинам COVAX, сообщили в ЮНИСЕФ (UNICEF).

Вакциной будут прививать мобильные бригады организованные коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов вакцинации.

Вакцина Moderna пока не зарегистрирована в Украине. По данным Минздрава страны, с производителем ведутся переговоры о регистрации. Согласно действующему законодательству, власти могут использовать не зарегистрированные на Украине лекарства в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее учёные из университета Вашингтона в Сент-Луисе заявили, что вакцины Pfizer и Moderna против COVID-19 могут защитить от заболевания на несколько лет или даже на всю жизнь. Специалисты считают, что большинство пациентов, которые вакцинировались этими препаратами, в дальнейшем не будут нуждаться в новых дозах, если у коронавируса не появятся значительные мутации.