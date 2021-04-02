«Спутник V» поможет увеличить темп вакцинации в Австрии

https://static.news.ru/photo/bafedf1c-9464-11eb-baec-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Власти Австрии намерены в ближайшие 100 дней вакцинировать от коронавируса всех желающих, и использование российского препарата «Спутник V» может придать ускорение этому процессу. Об этом сообщил австрийский канцлер Себастьян Курц.

Несмотря на то что многие фармацевтические концерны поставляют только 50% от того объёма вакцин, о котором договаривался ЕС, в следующие 100 дней у нас будет возможность предложить по меньшей мере первую прививку каждому, кто желает привиться. Если мы применим «Спутник», мы сможем даже ускорить это, — цитирует ТАСС Курца.

В своём видеообращении по случаю пасхальных праздников он также отметил, что в апреле в стране будут прививать население старше 65 лет, в мае — старше 50 лет, а в июне — все остальные возрастные группы.

Мы рассчитываем, что путём вакцинации старшего поколения в мае мы сможем достичь поворотного момента, при котором напряжённость в больницах снизится, и мы сможем принять меры для снятия ограничений, — добавил Курц.

31 марта после встречи с послом РФ Дмитрием Любинским Курц сообщил, что Москва и Вена находятся на финальном этапе перед сделкой по закупке вакцины «Спутник V», и Австрия уже на следующей неделе сможет его заказать.

Как писал NEWS.ru, дебаты о закупке вакцины от коронавируса за рубежом, включая российский «Спутник V», провели в парламенте Греции премьер-министр Кириакос Мицотакис и лидер крупнейшей оппозиционной партии страны СИРИЗА Алексис Ципрас. По мнению Ципраса, одной из крупнейших задач Евросоюза является нехватка вакцин. Политик считает, что власти Греции должны были принять решение о закупке необходимых препаратов самостоятельно, не дожидаясь одобрения ЕС. Это помогло бы спасти множество людей. В свою очередь премьер-министр напомнил, что аналогичные действия для главы правительства Словакии обернулись отставкой. Он также отметил, что у России нет необходимого количества вакцины для продажи на экспорт. При этом Мицотакис заверил, что Греция «давила на Европу», чтобы та одобрила «Спутник V».