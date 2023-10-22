Спикер ВСУ: Россия сбросила рекордное число авиабомб на Херсонскую область

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России за сутки применили 36 авиабомб в Херсонской области, что является рекордным показателем, заявила в эфире телеканала «Украина 24» пресс-секретарь сил обороны «Юг» украинской армии Наталья Гуменюк. Она отметила, что при детонации таких мощных боеприпасов на земле остаются многометровые воронки. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

За эти сутки было зафиксировано фактически рекордное количество авиабомб — 36, — сказала спикер ВСУ.

Ранее украинское издание «Общественное» в третий раз за сутки сообщило о новых взрывах в контролируемом ВСУ Херсоне. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Ранее стало известно о взрывах в Херсоне. Местные СМИ сообщили, что к городу приближалась российская тактическая авиация и была велика вероятность сброса авиабомб КАБ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого взрывы раздавались в Сумской и Днепропетровской областях. В частности, они прозвучали в городе Сумы на севере Украины. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в регионе объявлялась воздушная тревога.