В Херсоне третий раз за сутки прозвучали взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В контролируемом ВСУ Херсоне произошли новые взрывы, сообщает украинское издание «Общественное». Отмечается, что это уже третье подобное заявление за сутки.

При этом подробности происшествия не приводятся. Известно, что воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Вечером 21 октября украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в Харькове. Информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов. Подробности происшествия не приводились. Перед взрывами в регионе была объявлена воздушная тревога.

Несколько дней назад сообщалось о взрывах в Херсоне. Telegram-канал «Реальный Херсон» писал, что к городу приближается российская тактическая авиация. Авторы канала утверждали, что была велика вероятность сброса авиабомб КАБ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Вечером 18 октября взрывы раздавались в Сумской и Днепропетровской областях. Так, они прозвучали в городе Сумы на севере Украины. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в регионе объявлялась воздушная тревога. Подробности о ситуации не приводились.