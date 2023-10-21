Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове «Страна»: в Харькове прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы прогремели в Харькове, сообщает украинское издание «Страна». Подробности происшествия не приводятся. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревожные сирены включились в Харьковской области в 22:11 по местному времени (совпадает с мск). Информацию о взрывах подтвердил мэр города Игорь Терехов.

Харьков слышит взрывы, — написал он в своем Telegram-канале, не уточнив подробности.

Несколько дней назад сообщалось о взрывах в Херсоне. Telegram-канал «Реальный Херсон» писал, что к городу приближается российская тактическая авиация. Авторы канала утверждали, что была велика вероятность сброса авиабомб КАБ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также несколько взрывов прогремело в Кривом Роге утром 19 октября. Около 05:00 мск в регионе объявили воздушную тревогу, спустя полчаса ее отменили. В течение той ночи сирены включали в восьми украинских регионах. ВСУ сообщали о работе ПВО в Киевской, Черкасской и Полтавской областях.