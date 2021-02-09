Сотрудники Euronews устроили забастовку против увольнений

Работники европейского международного телеканала Euronews устроили забастовку в связи с планами руководства уволить часть сотрудников. Люди прекратили работу в штаб-квартире, расположенной во французском городе Лион.
Это первая общепрофсоюзная забастовка в истории телеканала. Его сотрудники очень активно поддерживают акцию, — заявила представитель Национального профсоюза журналистов Кристель Патронгари.
Утром работники канала встали в пикет перед входом в здание организации,
В середине ноября 2020 года глава совета управляющих канала Мишель Петерс представил профсоюзам план по сокращению персонала компании. Он сообщил, что у организации сократились доходы от рекламы в связи с пандемией коронавируса. Сейчас в СМИ работают примерно 500 человек, планируется сократить 30-40 из них.
Ранее NEWS.ru писал, что профсоюзы учителей во Франции призывают всех педагогов страны принять участие в забастовке, чтобы добиться повышения зарплаты и улучшения санитарных условий в школах.
Правительство Франции заложило €400 млн в бюджет на 2021 год для переоценки зарплат и дополнительного вознаграждения учителей, которые находятся «на начальном или среднем этапе карьеры». Эта мера коснётся лишь 30% педагогов, что профсоюзы посчитали недостаточным.