Сотрудники Euronews устроили забастовку против увольнений

https://static.news.ru/photo/d831fbac-6ad2-11eb-8776-96000091f725_660.jpg Фото: euronews/facebook.com

Работники европейского международного телеканала Euronews устроили забастовку в связи с планами руководства уволить часть сотрудников. Люди прекратили работу в штаб-квартире, расположенной во французском городе Лион.

Это первая общепрофсоюзная забастовка в истории телеканала. Его сотрудники очень активно поддерживают акцию, — заявила представитель Национального профсоюза журналистов Кристель Патронгари.

Утром работники канала встали в пикет перед входом в здание организации, передаёт Agence France Presse.

В середине ноября 2020 года глава совета управляющих канала Мишель Петерс представил профсоюзам план по сокращению персонала компании. Он сообщил, что у организации сократились доходы от рекламы в связи с пандемией коронавируса. Сейчас в СМИ работают примерно 500 человек, планируется сократить 30-40 из них.

Ранее NEWS.ru писал, что профсоюзы учителей во Франции призывают всех педагогов страны принять участие в забастовке, чтобы добиться повышения зарплаты и улучшения санитарных условий в школах.

Правительство Франции заложило €400 млн в бюджет на 2021 год для переоценки зарплат и дополнительного вознаграждения учителей, которые находятся «на начальном или среднем этапе карьеры». Эта мера коснётся лишь 30% педагогов, что профсоюзы посчитали недостаточным.