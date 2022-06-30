«Сошел с ума»: в Германии оценили призывы Зеленского к эскалации на Украине Экс-сотрудник Минобороны ФРГ Виммер: Зеленский спятил, призывая к эскалации с Россией

Фото: Ukrainian Presidential Office/XinHua/Global Look Press

Владимир Зеленский (в центре)

Бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер оценил призывы президента Украины Владимира Зеленского к эскалации ситуации на Украине вместо призывов к миру. Украинский лидер «сошел с ума», заявил он в статье, опубликованной Nachdenkseiten.

На саммите НАТО в Мадриде Зеленский призвал НАТО вступить в открытый конфликт с Россией. Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны <...> Вместо этого Зеленский разглагольствовал о том, что «тучи сгущаются», — отмечается в публикации.

Виммер считает, что все «воинствующие державы» должны были уже в первые часы спецоперации России стараться достичь консенсус между Москвой и Киевом мирным путем. Подобная возможность оставалась и на саммите НАТО в Мадриде. Этого не было сделано, поскольку «сложившаяся ситуация явно соответствует западным интересам и планам», подчеркнул автор публикации.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский потребовал у НАТО больше денег и увеличения поставок оружия. На саммите Альянса в Мадриде, политик указал, что Киеву требуется $5 млрд ежемесячно. Кроме того, Зеленский считает, что НАТО необходимо новое понимание восточного фланга.