Бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер оценил призывы президента Украины Владимира Зеленского к эскалации ситуации на Украине вместо призывов к миру. Украинский лидер «сошел с ума», заявил он в статье, опубликованной Nachdenkseiten.
На саммите НАТО в Мадриде Зеленский призвал НАТО вступить в открытый конфликт с Россией. Было бы понятно, если бы он потребовал мира для своей страны <...> Вместо этого Зеленский разглагольствовал о том, что «тучи сгущаются», — отмечается в публикации.
Виммер считает, что все «воинствующие державы» должны были уже в первые часы спецоперации России стараться достичь консенсус между Москвой и Киевом мирным путем. Подобная возможность оставалась и на саммите НАТО в Мадриде. Этого не было сделано, поскольку «сложившаяся ситуация явно соответствует западным интересам и планам», подчеркнул автор публикации.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский потребовал у НАТО больше денег и увеличения поставок оружия. На саммите Альянса в Мадриде, политик указал, что Киеву требуется $5 млрд ежемесячно. Кроме того, Зеленский считает, что НАТО необходимо новое понимание восточного фланга.