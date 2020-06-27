Европа

СМИ: в отеле Глазго знали о психических проблемах устроившего резню мужчины

13:29, 27 июня 2020
Фото: PA/TASS

Сотрудников отеля в шотландском Глазго заранее предупредили о проблемах с психикой у мужчины, который 26 июня устроил резню в гостинице.

Об этом сообщил телеканал Sky News. 26 июня на территории отеля «Парк инн» в центре Глазго проситель убежища из Судана напал с холодным оружием на людей. В результате шесть человек пострадали, нарушитель убит. Среди раненых — сотрудник полиции, который сейчас находится в критическом состоянии.

По данным телеканала, соотечественники суданца, которые также проживали в этом отеле, жаловались властям на неадекватное поведение мужчины. Накануне случившегося сотрудник миграционной службы предупредил об этом работников отеля. При этом сам подозреваемый неоднократно жаловался на условия проживания и, в частности, на шум, передаёт ТАСС.

Кроме того, Sky News сообщил, что за несколько минут до нападения суданец звонил в миграционную службу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что шотландская полиция считает, что инцидент в Глазго, где злоумышленник порезал шесть человек, не является терактом.

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