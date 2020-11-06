СМИ: в Гааге задержали гражданина с острым предметом в школе с принцессами

https://static.news.ru/photo/fb6bd5a2-2022-11eb-92d1-fa163e074e61_660.jpg Принцессы Амалия, Алексия и Ариана Фото: Patrick van Katwijk/Dutch Photo Press/Global Look Press

Силовики Нидерландов задержали мужчину с острым предметом в школе, которую посещают принцессы Нидерландов Амалия, Алексия и Ариана. Учебное заведение находится в Гааге.

По предварительным данным, гражданин страдает психическим заболеванием. Его отправили в специализированный приют, передаёт портал NL Times.

По информации портала, точно сказать, появился ли мужчина в школе из-за принцесс, пока невозможно. Ему предстоит пройти лечение.

Кроме того, на этой неделе 32-летнего мужчину из города Зволле приговорили к трём месяцам тюрьмы и психиатрическому лечению в связи с угрозами убийства и нападения, которое он отправлял принцессе Амалии в социальной сети Instagram.

Накануне вооружённого канцелярским ножом мужчину задержали возле школы в департаменте Сен-Сен-Дени недалеко от Парижа, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. По его словам, злоумышленник угрожал родителям, которые вели детей на занятия.

Как писал NEWS.ru, сотрудники полиции задержали мужчину, который на протяжении нескольких дней выкрикивал угрозы с религиозным содержанием в адрес учителей школы, расположенной в коммуне Атис-Монс под Парижем.

Ранее полицейские во Франции задержали ещё трёх человек в рамках расследования теракта, произошедшего в середине октября 2020 года в Конфлан-Сент-Онорин, что на севере страны. По предварительным данным, спецоперация прошла ещё 3 ноября.