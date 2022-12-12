СМИ узнали, что страны Евросоюза продолжают покупать у России СПГ ZDF: ФРГ и страны Евросоюза закупают у России до 13% всего объема импорта СПГ

Фото: Газпром

Германия и ряд стран Евросоюза продолжают покупать сжиженный природный газ (СПГ) у России. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на иноформацию Кильского института мировой экономики. Там уточнили, что газ из России прибывает в Бельгию, а оттуда его транспортируют в ФРГ.

Сообщается, что объем поставок равен приблизительно 5 млрд кубометров в год — это около 5-6% от всей потребности Германии в газе.

По информации энергокомпании ICIS, в настоящее время из России поступает 13% всего европейского импорта сжиженного природного газа. Его покупают, в первую очередь, Франция, Нидерланды и Бельгия.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что в Евросоюзе представители 12 стран потребовали снизить потолок цен на российский газ. Агентство отметило, что страны намерены смягчить влияние энергетического кризиса на жителей Европы и бизнес. В списке государств в том числе оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, которые направили соответствующее предложение.