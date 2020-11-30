СМИ: собака британского премьера переболела COVID-19 вместе с хозяином

https://static.news.ru/photo/c82e2304-3308-11eb-9c77-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Собака премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Дилин могла заразиться коронавирусом вместе со своим хозяином.

Оглядываясь назад, я понимаю, что вполне вероятно, что он [COVID-19] у неё был, — сообщил источник журналистам таблоида The Sun.

По его словам, животное выглядело вялым и усталым, пока коронавирусом болела невеста Джонсона Кэрри Саймондс, которой политик отдал собаку после своего заражения. При этом питомца не тестировали на COVID-19. Сейчас собака чувствует себя хорошо.

В конце марта, когда Джонсон заболел коронавирусом, он отдал собаку своей невесте. Однако она тоже заразилась COVID-19 и попала на самоизоляцию, отмечает RNS.

Как писал NEWS.ru, в семье победившего на президентских выборах США демократа Джо Байдена живут две немецкие овчарки, которых будущий президент после инаугурации планирует взять с собой в новый дом — резиденцию президента США. При этом пёс Мэйджор в этом случае станет первой собакой из приюта, поселившейся в Белом доме. Чемпа — старшего пса — Джо и Джилл Байден взяли у заводчиков в 2008 году, а младшего в 2018 году забрали из приюта Delaware Humane Association после того, как увидели объявление в Facebook. До Мэйджора в Белом доме проживал всего один безродный питомец. Президент Линдон Джонсон в 1966 году приютил в президентской резиденции найденную в Техасе дворнягу.