СМИ: Польша решила отложить запрет на аборты

https://static.news.ru/photo/a98632c2-1e89-11eb-923a-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Польские власти после массовых акций протеста решили отложить принятие запрета на аборты по медицинским показаниям. Соответствующие документы должны были опубликовать ещё 2 ноября, но этого не произошло, заметили британские СМИ.

Представитель премьер-министра республики Михал Дворчик подтвердил, что данная инициатива требует дискуссий. Тот факт, что постановление так и не вступило в силу, расценили как политический жест, пишет газета The Guardian.

Решения суда должны публиковаться без промедления. Это юридическая уловка, препятствующая публикации, — считает научный сотрудник Института правовых исследований Академии наук страны Анна Войцик.

22 октября Конституционный суд республики признал, что аборт по причине патологий плода не соответствует основному закону государства. Таким образом, прерывание беременности в Польше фактически оказалось противозаконным. Всё это вызвало в стране волну возмущения, которая переросла в массовые демонстрации, которые продолжаются больше недели.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Польши Анджей Дуда заявил о планах внести в парламент проект закона, разрешающий аборты при летальной патологии плода, когда врачам известно, что ребёнок не выживет после родов.