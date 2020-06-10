Слушания в Нидерландах по делу MH17 продолжатся 22 июня

https://static.news.ru/photo/9e355280-ab30-11ea-a35a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председательствующий судья Хендрик Стинхейс сообщил, что судебные слушания, которые сейчас идут в Нидерландах, по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 продолжатся 22 июня.

Защита получит возможность ответить на представленную в эти дни позицию гособвинения. Чтобы защита смогла подготовиться, слушания будут отложены до 22 июня, 10.00 (11.00 мск ), — заявил судья, подводя итоги заседания.

Слушания по делу возобновились 8 июня. За это время гособвинение подробно представило суду результаты расследования авиакатастрофы.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей, и единственному отличающемуся от других катку. К похожим выводам пришла и международная следственная группа, писал NEWS.ru.