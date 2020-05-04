Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа отложили до сентября

Ранее отложить слушания просили адвокаты Ассанжа. По их словам, из-за вспышки коронавируса доступ к подзащитному и подготовка к слушаниям стали невозможными.
В марте 2020 года суд отказался освобождать Ассанжа из тюрьмы. Представители американских властей настаивали на том, что он должен остаться в тюрьме до решения по экстрадиции.
В 2010 году шведские власти обвинили австралийца в сексуальном насилии, но позже сняли обвинения против журналиста. С 2012-го основатель сервиса WikiLeaks скрывался в лондонском посольстве Эквадора, но весной 2019 года британцы задержали его. Сейчас он отбывает срок за нарушение условий освобождения под залог. Адвокаты называют преследование активиста политически мотивированным, писал NEWS.ru.