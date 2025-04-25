«Слишком капризна»: в Хорватии оценили шансы на вступление Украины в ЕС Президент Хорватии Миланович заявил, что Украину никогда не возьмут в состав ЕС

Фото: IMAGO/Luka Kolanovic/www.imago-images.de/Global Look Press

Зоран Миланович

Украина слишком велика и капризна, чтобы даже всерьез обсуждать ее вступление в Евросоюз, цитирует президента Хорватии Зорана Милановича его канцелярия. По мнению политика, Киев никогда не примут в сообщество, а все обещания на этот счет являются нечестными.

Украина слишком велика и капризна, чтобы даже серьезно обсуждать это, но они продолжают закрывать глаза и давать какие-то нечестные обещания, — подчеркнул Миланович.

Президент также подчеркнул, что в ЕС нет рабочих рук, а заменить их ввозом мигрантов не получилось. Уже 10 лет назад стало ясно, насколько эта идея провальна, добавил он.

Миланович также указал на энергетические и технологические слабости Союза, особенно в условиях глобальной конкуренции. ЕС так и не переступил порог, за которым находятся самые современные технологии, резюмировал хорватский лидер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что Украина никогда не станет членом Евросоюза. Она подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Спустя несколько дней Европарламент рекомендовал предоставить ей статус страны — кандидата на вступление в ЕС.

До этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что Брюссель обещает Украине вступление в ЕС в обмен на продолжение конфликта с Россией. По мнению политика, это уничтожит ЕС.