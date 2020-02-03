Во Франции на 94-м году жизни скончался Симон Коенка, который 80 лет назад вместе с тремя товарищами открыл пещеру Ласко. Объект впоследствии стал знаменитым и вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря наскальной живописи позднепалеолитического периода.
Как
Симон Коенка, до недавнего времени остававшийся последним участником этого события мирового значения, в 2016 году присутствовал при открытии искусственной копии пещеры, созданной специально для посещения туристов.
Как писал NEWS.ru, учёные из австралийского университета Гриффита обнаружили в Индонезии самое древнее изображение сцены охоты. В пещере на юге острова Сулавеси они заметили монохромное изображение зверей и вооружённых людей, которому, по их мнению, почти 44 тысячи лет. Судя по рисунку, дичь бежит на людей, стоящих в ряд, поэтому палеонтологи предположили, что изображена стратегическая охота, когда часть племени выгоняет зверей из укрытий, а ловцы пытаются их поймать с помощью верёвок.
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