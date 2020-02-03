https://static.news.ru/photo/e7b2b742-4661-11ea-bd85-fa163e074e61_660.jpg Пещера Ласко Фото: Prof saxx/wikimedia.org

Во Франции на 94-м году жизни скончался Симон Коенка, который 80 лет назад вместе с тремя товарищами открыл пещеру Ласко. Объект впоследствии стал знаменитым и вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря наскальной живописи позднепалеолитического периода.

Как сообщает RFI.fr, в 1940 году четверо подростков 13–18 лет нашли в лесу Дордони пещеру с рисунками доисторического человека. Специалист по истории первобытного общества Анри Брейль исследовал её, установил подлинность наскальных рисунков, сделанных около 18 тыс. лет назад, описал и изучил их. В этом же году пещеру Ласко признали историческим памятником Франции, а подростков-первооткрывателей наградили национальным французским орденом «За заслуги» только в 1991 году.

Симон Коенка, до недавнего времени остававшийся последним участником этого события мирового значения, в 2016 году присутствовал при открытии искусственной копии пещеры, созданной специально для посещения туристов.

Как писал NEWS.ru, учёные из австралийского университета Гриффита обнаружили в Индонезии самое древнее изображение сцены охоты. В пещере на юге острова Сулавеси они заметили монохромное изображение зверей и вооружённых людей, которому, по их мнению, почти 44 тысячи лет. Судя по рисунку, дичь бежит на людей, стоящих в ряд, поэтому палеонтологи предположили, что изображена стратегическая охота, когда часть племени выгоняет зверей из укрытий, а ловцы пытаются их поймать с помощью верёвок.