Скончался один из основателей сервиса Skype Тойво Аннус

https://static.news.ru/photo/2d464f28-c53b-11ea-9ad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/Global Look Press

Тойво Аннус, один из основателей сервиса видеосвязи Skype, скончался на 49-м году жизни, заявила его вдова Катя Аннус.

Как пишет «Фонтанка», бизнесмен и инвестор умер накануне, 12 июля, в результате «неожиданной болезни».

Уточняется, что похороны пройдут в узком кругу семьи.

Тойво Аннус основал Skype вместе с тремя друзьями. В 2005 году после продажи компании каждый из них заработал десятки миллионов евро. Кроме того, он создал венчурную фирму Ambient Sound Investments.

Ранее NEWS.ru писал, что супруга американского актёра Джона Траволты, актриса и фотомодель Келли Престон, скончавшаяся от рака груди, предпочитала скрывать информацию о своём заболевании. Траволта сообщил о смерти супруги на своей странице в Instagram. Так, Престон скончалась после двух лет борьбы с заболеванием. По словам актёра, ближайшее время он посвятит своим детям, потерявшим мать. Траволта также выразил благодарность врачам и медсёстрам, которые помогли Келли, а также её многочисленным друзьям и близким, которые были рядом с ней.