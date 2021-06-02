Россиянам пообещали наладить ситуацию с полётами в ФРГ

https://static.news.ru/photo/a943c6d4-c37b-11eb-935c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все вопросы, которые связаны с выдачей дополнительных разрешений на рейсы между Германией и Россией, будут урегулированы в среду, 2 июня. Об этом в разговоре с журналистами сообщил информированный источник в одной из российских авиакомпаний. Слова собеседника приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что запланированные на 2 июня рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно были отменены немецкой авиакомпанией Lufthansa. По словам представителей перевозчика, данное решение является разовым случаем. Накануне «Аэрофлот» отменил два рейса в ФРГ — до Гамбурга и до Франкфурта-на-Майне.

Вопрос выдачи дополнительных разрешений на рейсы в и из Германии будет сегодня урегулирован, — подчеркнул источник.

До этого Lufthansa получила разрешения на полёты в Москву и Санкт-Петербург по изменённым маршрутам, минуя воздушное пространство Белоруссии. Вопрос о полётах авиалайнеров над территорией Белоруссии возник после инцидента с бортом ирландской авиакомпании Ryanair, который был посажен в Минске после ложного сообщения о минировании.

Накануне авиавласти Германии не выдали авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов 1 июня.