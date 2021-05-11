Шведов замучали подготовкой к российскому вторжению

Жители шведского архипелага Гётеборга жалуются на участившиеся военные учения вблизи их жилищ. Учебные стрельбы, которые теперь занимают треть года, пугают детей в местных школах и заставляют взрослых заваливать правительство возмущёнными письмами. Однако Стокгольм твёрдо намерен усилить боеготовность страны: с 2014 года Швеция увеличивает военный бюджет и закупает новое оружие. Причина — «российская угроза», подчёркивают в шведском Минобороны.

Звуки стрельбы оглашают архипелаг Гётеборга 115 дней в году. Всего, по подсчётам местных жителей, в год выпускается 1,3 млн пуль и снарядов, и этому здесь отнюдь не рады. Жители архипелага запустили инициативную группу с целью сбора подписей против милитаризации их земли.

Сегодня стрельба была напряжённой, — гласит одно из сообщений на странице активистов. — Сообщается, что в дошкольном учреждении Брэннё дети прятались в страхе, что началась война и персонал потратил много времени, чтобы успокоить их.

В последнее десятилетие учения на архипелаге Гётеборга проходили в течение 20 дней в году, но с 2021-го их число было увеличено до 115. Попытки достучаться до властей пока не увенчались успехом.

В некоторые дни кажется, что мы находимся в зоне боевых действий, — приводит The Local слова местного жителя Класа Аландера. — Совсем не весело ходить в школу или сидеть дома здесь. Архипелаг — часть города Гётеборга, отдалённый от него всего на 15 км. Думаете, люди бы одобрили военные учения в 15 км от Стокгольма?

Участившиеся военные упражнения на архипелаге — часть общей стратегии шведских властей на усиление боеготовности нации в свете «российской угрозы». В октябре министр обороны страны Петер Хультквист объявил об увеличении трат на защиту государства на 40% до 2025 года. Также было заявлено о наращивании численности армейского контингента с 60 до 90 тысяч и военных подлодок — с четырёх до пяти, а также о закупке новых систем вооружения.

Kim Svensson/Försvarsmakten/facebook.com

С 2015 года замороженная военная база на острове Готланд также была расконсервирована. Остров занимает стратегическое положение в Балтийском море, но в 2004 году было принято решение вывести оттуда оставшиеся войска в связи с понижением военной угрозы. С тех пор Готланд успел превратиться в популярное направление внутреннего туризма, поэтому его обитатели появлению солдат тоже не обрадовались. Сейчас на острове базируются БТР, системы противовоздушной обороны, реактивные истребители и 300 солдат. Обороноспособность Готланда планируют только увеличивать. В 2018 году в Швеции вернулись к призывной службе в армии.

Одновременно правительство готовит население к возможному военному вторжению. После событий в Крыму и на востоке Украины Стокгольм смахнул пыль с плана «тотальной обороны» времён холодной войны и начал объяснять гражданам, как обустроить бомбоубежище, заготовить припасы и обезопасить себя в киберпространстве.

В 2018 году, по информации The Wall Street Journal, шведы обнаружили в своих почтовых ящиках брошюры под названием «На случай кризиса или войны», где содержались инструкции по поводу гражданской обороны. В них также объяснялось, как защититься от дезинформации в военное и мирное время.

Если на Швецию нападёт другая страна, мы никогда не сдадимся, — говорилось в брошюре. — Поэтому любая информация о том, что сопротивление нужно прекратить, будет ложной.

В 2020 году шведское правительство выпустило серию видеороликов, озаглавленных «Испуган или готов?». В них объяснялось, как искать бомбоубежище, выживать без мобильного телефона, ориентироваться по картам и устанавливать надёжные пароли.

Швеция не входит в НАТО, поэтому в случае военной агрессии не будет защищена силами Альянса. В Стокгольме всерьёз считают, что даже если страна не станет первой целью России в возможном конфликте, её территорию попытаются завоевать из-за стратегического положения. Шведские исследователи уже обращали внимание на несоответствие опасений Стокгольма тому месту, которое Швеция занимает в российской внешней политике. Москва уделяет скандинавской стране второстепенное внимание и рассматривает её в рамках общих отношений с Евросоюзом. Швеция же готовится к нападению России настолько серьёзно, как если бы война была не за горами.