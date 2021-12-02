Штрафы больше зарплат: жительница Австрии рассказала о жизни в локдаун

Власти Австрии ввели с 22 ноября общенациональный локдаун из-за критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом и загруженности больничных коек. Страна начинает подготовку к введению обязательной вакцинации от COVID-19 с 1 февраля 2022 года. Более того, на этой неделе австрийские депутаты также разработали законопроект о введении внушительного штрафа в размере €3,6 тысячи за первый отказ от вакцинации и €7,2 тысячи за игнорирование второго уведомления властей. Его планируют подготовить к 6 декабря, а одобрить документ должны будут обе палаты парламента. Патимат Кубатаева, которая переехала в Австрию несколько лет назад, рассказала NEWS.ru о том, как местные жители относятся к этой идее властей и как страна переживает карантин.

По её словам, локдаун «для всех» будет длиться две недели, однако после него невакцинированные всё равно останутся на карантине до того момента, пока не сделают две прививки. Сейчас люди выходят из дома только на работу; все кафе, рестораны, фитнес-центры, салоны красоты закрыты, но супермаркеты и аптеки продолжают функционировать. Также продолжают работать школы и детские сады.

По идее гулять по городу, особенно невакцинированным, нельзя. Пугают тем, что полиция может остановить и выписать штраф. Это то, что говорят по новостям, но таких случаев я не знаю, чтобы полиция останавливала и проверяла. Не скажу, что все сидят по домам, всё-таки работают, жизнь идёт, — сказала собеседница NEWS.ru.

Несогласные с введёнными ограничениями жители Австрии выходят на протесты. Как отметила Кубатаева, которая сама участвовала в подобных акциях, в Инсбруке они происходят каждую субботу, иногда спонтанные демонстрации бывают по пятницам. Самый большой протест был пару недель назад, в нём участвовало много человек. Это было связано с введением обязательной вакцинацией для всех с 1 февраля.

Все вышли, как вакцинированные, так и не вакцинированные. Люди понимают, что это неадекватно. Протесты мирные, был большой протест в Вене, там вышло минимум 100 тысяч человек, очень много людей поехали из других австрийских земель, приехали даже из Германии, — продолжила Кубатаева.

Она добавила, что австрийцы выходят на митинги с лозунгами «Никакой принудительной вакцинации», «Лучше умереть стоя, чем прогнуться под эту систему», «Свобода слова — свобода выбора». Также они требуют отставки правительства и не хотят, чтобы людей делили на вакцинированных и непривитых. По словам собеседницы NEWS.ru, протестующие считают, что у каждого есть свой выбор, и вакцина не защищает от того, что человек дальше не будет распространять вирус. Она подчеркнула, что австрийская полиция просто сопровождает митингующих, а задержания проходили только в Вене. Иногда демонстрации длятся до ночи, как это было Зальцбурге.

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По её мнению, подавляющее большинство австрийцев негативно относятся к законопроекту о штрафах за отказ от вакцинации. Она объяснила, как это постановление будет работать: ещё невакцинированным людям должно на почту прийти приглашение на прививку, которую нужно сделать до 1 февраля. В случае, если человек не пришёл, ему придётся выплатить штраф в размере €3,6 тысячи.

Фишка в том, что тем, кто не делает ревакцинацию, штраф будет порядка €2 тысячи за один пропущенный укол. Там сложная система, но понятно, что суммы большие, эти суммы больше чем зарплаты у большинства. Люди понимают, что это больной и негативный подход. Многих противников вакцинации это ещё больше оттолкнуло, — сказала Кубатаева.

Однако, нашлись и те, кого эти меры напугали, продолжила жительница Инсбрука. Хотя на законодательном уровне ввести обязательную вакцинацию вряд ли удастся, так как, по мнению австрийских юристов, это противоречит конституционным правилам страны.

Мнения по этому волнующих жителей вопросу разделились не только среди австрийского населения, но и депутатов. Так, член Европарламента от Австрийской партии свободы Роман Хайдер сказал, что введение подобной меры является «коронафашизмом».

Это чистый «коронафашизм», который соответствует историческим корням правящей консервативной Австрийской народной партии (ÖVP) в 1930-х... Партия свободы (FPÖ) примет все юридические меры, чтобы предотвратить это безумие, — подытожил Хайдер.

Из-за последних событий общая ситуация в Австрии остаётся напряжённой и совершенно очевидно, что люди продолжат протестовать. По примеру своего соседа скорее всего пойдёт Германия, где на данный момент привито 2/3 населения. Дело в том, что будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц поддержал введение закона об обязательной вакцинации против коронавируса всех категорий граждан страны. При этом другие главы федеральных земель должны будут поддержать это предложение. Если подобное решение примут, не исключено, что совсем скоро волна противников вакцинации накроет и улицы немецких городов.