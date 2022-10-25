Штайнмайер прибыл в Киев впервые с начала СВО Президент Германии Штайнмайер прибыл на Украину впервые с начала СВО

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Франк-Вальтер Штайнмайер в Киеве

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с начала специальной военной операции прибыл на территорию Украины. О визите политика сообщают журналисты ZDF. Штайнмайер намеревался посетить Киев еще весной, однако приглашение было отменено правительством Украины. Этот жест президент ФРГ называл «историческим оскорблением».

Штайнмайер приехал в Киев с однодневным визитом. Он прибыл в украинскую столицу поездом. В течение дня Штайнмайер встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, — передает издание.

Немецкий президент, прибыв в Киев, заявил, что Германия находится на стороне Украины. Он пообещал, что ФРГ продолжить поддерживать Киев как в экономическом, так и в политическом и военном отношении.

В прошлый раз Штайнмайер должен был приехать на Украину весной. Но местное правительство тогда отменило визит. Политик требовал, чтобы Зеленский принес извинения за срыв встречи, а также называл произошедшее «историческим оскорблением».

20 октября Киев посетил президент Швейцарии Иньяцио Кассис. Целью визита были переговоры по вопросу предоставления Украине новой помощи и получения информации о ситуации в военной сфере.