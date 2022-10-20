Президент Швейцарии прибыл на Украину Президент Швейцарии прибыл в Киев для переговоров о помощи Украине

Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com/Global Look Press

Иньяцио Кассис

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис прибыл в Киев на переговоры по вопросу предоставления Украине новой помощи и для получения информации о ситуации в военной сфере, сообщил он в своем Twitter-аккаунте. Политик пояснил, что его последний визит на Украину состоялся год назад.

Возвращение на Украину, спустя год после моего последнего визита. Цель: получить представление о военной ситуации, гуманитарной ситуации и подготовительной работе по восстановлению страны, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минэкономики Швейцарии заявили, что Берн не поддерживает идею президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных российских активов. В ведомстве пояснили, что принадлежность заблокированных средств какому-либо государству не является основанием для их передачи украинской стороне.

В августе Швейцария согласилась представлять интересы Украины в России. В ведомстве подчеркнули, что договор вступит в силу только после его одобрения российской стороной.