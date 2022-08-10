Берн согласился представлять интересы Киева в Москве

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Швейцария согласилась представлять интересы Украины в России, сообщили РИА Новости в швейцарском МИД. В ведомстве подчеркнули, что договор вступит в силу только после его одобрения российской стороной.

Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены. Для вступления в силу данной договоренности Россия должна выразить свое согласие, — заявили в МИД страны.

3 августа Швейцария приняла седьмой пакет антироссийских санкций, включающий эмбарго на поставки золота и изделий из этого драгметалла. Ограничительные меры в отношении России в первую очередь коснутся экспорта, импорта или транспортировки золота и изделий из золота из РФ. Под рестрикции также попадают услуги, связанные с соответствующими товарами.

В Швейцарской народной партии (UDC) заявили, что решение властей Швейцарии присоединиться к этим санкциям противоречит конституции страны.