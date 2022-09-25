Шольцу предрекли раздел Германии на восток и запад из-за слов о России Экс-депутат Рады Кива предрек Шольцу раздел ФРГ на восток и запад из-за критики России

Фото: IMAGO/Droese/Global Look Press

Олаф Шольц

Германия может разделиться на север и запад в результате конфликта, который «развязал Запад» против России, такое мнение выразил в своем Telegram-канале экс-депутат Рады Илья Кива. Кроме того, по его мнению, это также приведет к «развалу» Европы.

Шольц не знает, что война, которую развязал Запад против России, закончится развалом Европы и разделом Германии на восточную и западную, — заявил Кива.

Бывший политик предположил, что распад ФРГ может произойти к 2030 году.

Ранее Шольц заявил, что Россия «никогда не выиграет войну» против Украины. При этом Канцлер ФРГ добавил, что Германия и Европа в целом должны выиграть «свои битвы» с Россией.

В апреле Шольц заявил, что нельзя допустить победы России на Украине. Тогда канцлер добавил, что навязанный мир, каким его видит президент РФ Владимир Путин, неприемлем.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на пресс-конференции на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Москва должна выполнить свои цели на Украине. По его словам, страна работает «над достижением» объявленных ранее целей.