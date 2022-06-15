Канцлер Германии Олаф Шольц счел политически мотивированным решение Газпрома сократить поставки газа по «Северному потоку», передает РИА Новости. Ранее российсая компания сообщила, что снизит прокачку на 40% из-за технических причин.
Канцлер Шольц следует оценке профильного министра экономики и климата в этом вопросе, — сказал представитель Шольца Штеффен Хебештрайт.
Накануне министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, РФ сократит подачу газа по «Северному потоку 1» по политическим причинам.
Ранее в ФРГ решили не национализировать Gazprom Germania. По данным источников Bloomberg, Шольц не поддержал инициативу, поскольку был обеспокоен возможной реакцией президента России Владимира Путина.