Шольц счел политическим решение сократить поставки газа по Северному потоку

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц счел политически мотивированным решение Газпрома сократить поставки газа по «Северному потоку», передает РИА Новости. Ранее российсая компания сообщила, что снизит прокачку на 40% из-за технических причин.

Канцлер Шольц следует оценке профильного министра экономики и климата в этом вопросе, — сказал представитель Шольца Штеффен Хебештрайт.

Накануне министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, РФ сократит подачу газа по «Северному потоку 1» по политическим причинам.

Ранее в ФРГ решили не национализировать Gazprom Germania. По данным источников Bloomberg, Шольц не поддержал инициативу, поскольку был обеспокоен возможной реакцией президента России Владимира Путина.