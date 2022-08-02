Шольц рассказал об оружии для Киева, какого нет на вооружении Бундесвера Шольц: ФРГ поставляет Украине новейшее оружие, не стоящее на вооружении Бундесвера

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Германия продолжает поставлять на Украину новейшее оружие. Часть его настолько современное, что даже еще не поставлено на вооружение Бундесвера. Об этом рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По словам канцлера, ранее Берлин поставлял Киеву всё то оружие, какое у него было: противотанковые комплексы, системы ПВО, мины, пушки, боеприпасы. Теперь пришло время перейти на более сложные и дорогостоящие системы.

Самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Некоторые из этих систем настолько новые, что были произведены в малых количествах, часть из них ещё не была поставлена вооружённым силам Германии, — рассказал Шольц.

Он также добавил, что украинских военных обучают на новом и более сложном оборудовании «в нескольких частях в Германии».

Ранее сообщалось, что немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) 1A2 Gepard, поставленные на Украину, оказались непригодными для ведения боевых действий. Установки не смогли вести огонь из-за неподходящих снарядов и заклинивания орудий. Киев вместе с ЗСУ получил норвежские боеприпасы, которые не подходят по техническим особенностям. У Германии на время поставки Gepard не было снарядов с подходящим калибром, поэтому пришлось искать подобные в других странах.