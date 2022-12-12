Шольц призвал немцев уходить на пенсию в 67 лет Funk: Шольц хочет изменить привычку граждан Германии уходить на пенсию до 67 лет

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Правительство ФРГ будет стремиться повысить численность работников, которые станут трудиться до достижения пенсионного возраста, составляющего 67 лет. Об этом в интервью медиагруппе Funke заявил канцлер Олаф Шольц. Он отметил, что в настоящее время в Германии прослеживается тенденция ухода на пенсию раньше установленного срока.

Важно увеличить долю тех, кто реально может работать до пенсионного возраста, — сказал Шольц.

По словам канцлера, в правительстве хотят, чтобы как можно больше немцев выходили на пенсию в 67 лет, а не в 63 или 64, как это часто происходит сейчас. Однако для многих это сложно, отметил Шольц.

Он также рассказал, что видит потенциал для увеличения доли женщин на рынке труда, однако для этого правительству необходимо «расширить предложения продленного дня в яслях, детских садах и школах».

Немецкие экономисты и работодатели на протяжении длительного времени призывают повысить пенсионный возраст до 70 лет, поясняя это в том числе необходимостью стабилизировать пенсионную систему. Однако правящие партии закрепили решение, по которому действующий пенсионный возраст в 67 лет не подлежит изменению.

Ранее правительство РФ выступило против законопроекта, согласно которому в России предлагается ввести с декабря этого года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости. В документе сказано, что дополнительная выплата невозможна, так как парламентарии предлагают учитывать уже наработанный страховой стаж, что противоречит пенсионному законодательству.

Идея ввести тринадцатую выплату для пенсионеров в конце года возникла у депутатов Госдумы. Там предложили внести изменения в закон «О страховых пенсиях», чтобы дополнительная выплата осуществлялась в качестве страховой пенсии по старости. Выплату предполагалось производить в конце декабря.