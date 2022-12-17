Шольц назвал три причины не поставлять танки на Украину

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не планирует поставлять танки Украине. В интервью Süddeutsche Zeitung он назвал три причины, которые препятствуют поставкам Киеву бронетехники.

Отказ от поставок БМП Marder и танков Leopard, считает Шольц, позволит предотвратить прямую конфронтацию между НАТО и Россией. К тому же, отметил политик, Берлин поддерживает Украину в меру своих возможностей и «никаких односторонних действий» со стороны Германии не будет, предупредил канцлер ФРГ.

О том, что Германия пообещала передать Киеву новую партию оружия и боеприпасов, ранее сообщал постол Украины Алексей Макеев. Украина, в частности, просила передать ей танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. Также Макеев отметил нехватку самоходных гаубиц, зенитных самоходок Gepard, систем ПВО и боеприпасов.

Ранее обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин написал, что расширение военной помощи Украине может сильно навредить национальным интересам США. По его словам, новый закон о разрешении на национальную оборону 2023 года (NDAA), который доводит военную помощь Киеву до рекордных значений, только усилит эскалацию кризиса на Украине.