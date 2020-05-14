Школы в Польше останутся закрытыми до конца учебного года

Польские школы останутся закрытыми до 26 июня, когда закончится текущий учебный год. Об этом сообщили в Министерстве образования страны.
Закрытие учебных заведений — одна из мер, принятых в республике для сдерживания распространения нового типа коронавируса. В последние недели введённые в Польше из-за пандемии ограничения стали ослаблять,
В стране уже работают детские сады, торговые центры и отели. С 18 мая в Польше возобновят деятельность салоны красоты и рестораны, писал NEWS.ru.
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