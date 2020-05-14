Школы в Польше останутся закрытыми до конца учебного года

https://static.news.ru/photo/9bed3170-95e9-11ea-91b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польские школы останутся закрытыми до 26 июня, когда закончится текущий учебный год. Об этом сообщили в Министерстве образования страны.

Закрытие учебных заведений — одна из мер, принятых в республике для сдерживания распространения нового типа коронавируса. В последние недели введённые в Польше из-за пандемии ограничения стали ослаблять, отмечает Reuters.

В стране уже работают детские сады, торговые центры и отели. С 18 мая в Польше возобновят деятельность салоны красоты и рестораны, писал NEWS.ru.