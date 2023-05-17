Шесть стран отвергли идею создания реестра ущерба Украине Шесть стран не подписали декларацию Совета Европы о реестре ущерба Украине

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

На саммите Совета Европы в Рейкьявике шесть стран не стали подписывать декларацию о создании реестра ущерба Украине, сообщила заместитель украинского министра юстиции Ирина Мудрая на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Среди отказников — Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Сербия и Турция.

В Рейкьявике, на саммите глав государств и правительств Совета Европы, 43 страны и Европейский союз подписали договор о реестре ущерба. Не подписали Азербайджан, Армения, Босния, Венгрия, Сербия, Турция, — сообщила Мудрая.

Она добавила, что три страны — Андорра, Болгария и Швейцария — выразили готовность присоединиться к реестру и проходят для этого «внутренние процедуры».

В свою очередь министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что Совет Европы утвердил создание реестра ущерба, причиненного Украине в ходе боевых действий. Глава МИД отметил, что реестр будет базироваться в Гааге. Он создается в тесном сотрудничестве с Киевом и «будет получать, обрабатывать, а также хранить заявки» на компенсацию ущерба.

Ранее депутаты Европарламента проголосовали за создание специального трибунала, в рамках которого будут проведены расследования против президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Парламентарии также приняли резолюцию по использованию активов РФ «для репараций Киеву».