Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Депутаты Европарламента проголосовали за создание специального трибунала, в рамках которого будут проведены расследования против президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, сообщили на сайте ЕП. По итогом голосования европейские парламентарии также приняли резолюцию по использованию активов РФ «для репараций Киеву». За принятие документа проголосовали 472 депутата, против — 19, воздержались — 33.

Депутаты Европарламента подчеркивают, что он (трибунал. — NEWS.ru) должен обладать юрисдикцией для расследования (против. — NEWS.ru) не только Владимира Путина и политического и военного руководства России, но также Александра Лукашенко и его приспешников в Белоруссии, — сказано в пресс-релизе ЕП.

В Европарламенте также напомнили о событиях, произошедших в Буче и Ирпене, возложив ответственность за убийства на военных ВС РФ. На сайте ЕП отметили важность немедленной подготовки для создания трибунала в сотрудничестве с Украиной.

Украинские и международные органы должны получить поддержку в обеспечении доказательств, которые будут использоваться в будущем (суде. — NEWS.ru), — сказано в сообщении.

Ранее представитель МИД Франции заявил, что Париж начал работу с партнерами из ЕС и Украины по созданию специального трибунала для расследования действий России в ходе спецоперации. По его словам, Франция при этом поддержит расследования Международного уголовного суда в Гааге. При этом глава МИД Франции Катрин Колонна еще в октябре отрицала поддержку Парижем инициативы о создании спецтрибунала.