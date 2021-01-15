Шарий заявил о намерении приехать в Россию и привиться от коронавируса

Украинский блогер и политик Анатолий Шарий заявил, что намерен впервые за 12 лет приехать в Россию, чтобы сделать себе прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».

По его словам, он не доверяет другим вакцинам, в том числе американской Pfizer, от которой в Норвегии скончались более 20 человек.

Я читаю в европейских СМИ отговорки о том, что это просто какие-то побочные эффекты от этой вакцины. Простите, я же не подопытный кролик. Так что у меня довольно простая мысль. Я, наверное, впервые за 12 лет приеду в Россию, чтобы сделать прививку, — сказал политик в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, что сейчас наблюдается довольно жёсткая конкурентная борьба между крупными фармкомпаниями и производителями вакцин от COVID-19. Примером такой конкуренции он назвал удаление из Twitter официальной страницы российского препарата «Спутник V», сообщает издание «Актуальные новости».

Ранее Шарий заявил, что Украина может проводить закупки российской вакцины от коронавируса под видом европейского средства. Для такой схемы нужно, чтобы вакцина сначала поступала в Евросоюз, а после оттуда поставлялась на Украину. При этом обходиться она будет дороже, считает блогер. Он также отметил, что такой алгоритм позволит украинским властям нажиться «на миллиарды», так как препарат будет поступать в страну уже по сильно завышенным ценам.

Как писал NEWS.ru, в России выросло число желающих сделать прививку от коронавируса. Согласно данным опроса, 40% россиян готовы пройти вакцинацию, при этом 16% опрошенных намерены сделать это в ближайшее время.

В начале декабря перед стартом вакцинации от коронавируса однозначно готовы были сделать прививку 9% россиян.