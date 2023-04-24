Сестра польского премьера получала деньги за работу на выдуманной должности Сестру польского премьер-министра Моравецкого заподозрили в фиктивной работе в администрации

Фото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Матеуш Моравецкий

Родную сестру премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого Анну заподозрили в фиктивной работе в администрации. Она числилась на должности «административного помощника» в отделе муниципального управления в Тшебницке. Офис посетили сотрудники отдела по борьбе с коррупцией и выяснили, что такого отдела в ратуше не существует, сообщает EADaily со ссылкой на «Газету выборча».

Работа Моравецкой держалась в секрете. Об этом не знали тшебницкие чиновники, включая мэра Марека Длугозиму, — уточняет издание.

Власти Тшебницы фиктивно приняли на работу Моравецкую еще в 2019 году. Премьер-министр прокомментировал произошедший скандал, уточнив, что статью сам не читал. При этом Моравецкий отметил, что, скорее всего, стороны встретятся в суде из-за клеветы.

Статью не читал, но убежден, что в свете такого рода информации стороны, вероятно, встретятся в суде. И там вы сможете доказать правду. А как иначе действовать в условиях разного рода клеветы и инсинуаций? — заявил Моравецкий.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее раскритиковал премьер-министра Польши. Он заявил, что Польша, являющаяся форпостом НАТО в Европе, «исчезнет вместе с тупым главой кабмина».