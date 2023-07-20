Серия взрывов произошла в Одессе, Херсоне и Запорожье

Фото: Server Amzayev / Global Look Press

Несколько взрывов прогремели в Одессе, Херсоне и Запорожье, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В нескольких регионах страны была объявлена воздушная тревога.

По данным издания «Зеркало недели», зафиксирована работа системы противовоздушной обороны. Других подробностей о произошедшем не приводится. В настоящее время сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.