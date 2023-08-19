Серия взрывов прогремела на западе Украины

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несколько взрывов прогремели в ряде областей Украины, сообщает Telegram-канал «Зеркало недели». Взрывы слышны во Львое, Житомире, а также в Хмельницкой и Винницкой областях.

Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровненской, Тернопольской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и ЛНР, свидетельствуют данные онлайн-карты цифровой трансформации Украины.

Кроем этого, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что рой беспилотников атакует Киев и западную Украину. Минобороны России и местные власти информацию не комментировали.

Ранее портал ABC со ссылкой на неназванных американских наемников написал, что солдаты ВСУ шокированы колоссальными потерями среди личного состава. Они отмечают, что украинское командование отдает бездумные приказы, а российские войска оказывают организованное сопротивление.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ разбили три штурмовые группы ВСУ на Ореховском направлении. Он отметил, что после уничтожения штурмовых групп оставшиеся солдаты ВСУ отошли на север.