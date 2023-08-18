В ВСУ рассказали о массовых потерях среди личного состава ABC: cолдаты ВСУ шокированы колоссальными потерями среди личного состава

Фото: МО Украины

Солдаты ВСУ шокированы колоссальными потерями среди личного состава, сообщает портал ABC со ссылкой на неназванных американских наемников. Они отмечают, что украинское командование отдает бездумные приказы, а российские войска оказывают организованное сопротивление.

Мы потеряли три Leopard за один день. Танки просто пустили по минному полю <...> Это определенно была очень профессиональная сила, с которой мы сражались, — указано в сообщении.

Ранее военный эксперт Питер Сучиу сообщил, что ВСУ теряют немецкие танки Leopard 2 при попытке преодолеть хорошо подготовленную российскую линию обороны. По его мнению, оборонительные рубежи оказались хорошо укрепленными, а украинские войска из-за хода президента РФ Владимира Путина потеряли свой главный козырь.

В середине июля стало известно, что Германия передала Украине десять устаревших танков Leopard 1A5 и партию боеприпасов. Речь идет о бронемашинах первой модели, которые производились еще до 1984 года.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ разбили три штурмовые группы ВСУ на Ореховском направлении. Он отметил, что после уничтожения штурмовых групп оставшиеся солдаты ВСУ отошли на север. При этом украинская армия 39 раз обстреляла населенные пункты области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.