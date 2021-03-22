Сергей Дружко попал в чёрный список Минкультуры Украины

https://static.news.ru/photo/67c7aeea-8b2d-11eb-8f8d-96000091f725_660.jpg Сергей Дружко Фото: vk.com/druzhko_sergey

Министерство культуры и информационной политики Украины добавило российского телеведущего Сергея Дружко в чёрный список.

Он появился в перечне лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, размещённом на сайте ведомства, 22 марта. Причина попадания актёра в список не указана.

Украинский Минкульт начал вести список деятелей культуры, создающих угрозу нацбезопасности, в августе 2015 года. В него уже вошли Иосиф Кобзон, Валерия, Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие российские знаменитости.

Включение артиста в список означает, что украинское Госкино не будет выдавать или прекратит действие уже выданного удостоверения на право демонстрации кино с его участием.

Действующий глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что запрет на въезд для российского артиста не должен отражаться на отношении к его творчеству.

Как писал NEWS.ru, 11 февраля в чёрный список украинского Минкульта попали участники музыкального коллектива «Хор Турецкого» Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов, а также снявшиеся в фильме «Крым» актёры Евгения Лапова и Роман Курцын.