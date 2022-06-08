Сенатор предсказала «хаос и разруху» на Украине после раскола церкви Сенатор Ковитиди предсказала «хаос и разруху» на Украине после раскола церкви

Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Решение Украинской Православной Церкви объявить свою независимость от российской институции приведет к расколу на Украине, который не принесет никому добра, заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. По ее мнению, несоблюдение канонов духовной жизни повлечет за собой «хаос и разруху» среди украинцев, пишут «Народные Новости».

Самочинные действия Украинской Православной Церкви от 27 мая по изменению статуса и объявлению своей независимости от Русской Православной Церкви создают очевидные предпосылки к появлению нового раскола, который не принесет мира и добра никому. Политизация религии с утратой Закона Церкви, происходящая в настоящий период времени на Украине, ведет к очевидной боли, поскольку трансформация содержания Церкви оказывает деструктивное воздействие на происходящие в стране критические политические процессы, — подчеркнула Ковитиди.

По ее мнению, несоблюдение канонической процедуры, включающей постановление Поместного Собора Русской Православной Церкви об изменении статуса Украинской Православной Церкви, означает недействительность решения украинской институции.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл попал в черный список Украины. 31 мая Верховная рада проголосовала за введение санкций, под действие которых также попал митрополит Иларион (в миру Григорий Алфеев, или Дашевский). В ближайшее время решение парламента будет рассмотрено Советом нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.