Сенатор объяснил, почему Финляндия и Швеция не помогут НАТО стать сильнее Сенатор Цеков объяснил, почему Финляндия и Швеция не помогут НАТО стать сильнее

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НАТО станет слабее после вступления в блок Финляндии и Швеции, так как это решение продемонстрирует абсолютную враждебность военного альянса к России, считает сенатор Сергей Цеков. Вместе с этим он предположил, что включение Скандинавских стран в Альянс займет не менее полугода, передает Lenta.ru.

Они будут сидеть и радоваться, что стали сильными, а на самом деле НАТО станет еще слабее, чем до принятия Финляндии и Швеции в свой состав. Потому что это принятие демонстрирует абсолютную враждебность блока НАТО к России, а враждебность не приводит к большей неадекватности НАТО, чем они хотели бы, — высказался Цеков.

Сенатор считает, что скорость вступления Финляндии и Швеции в НАТО во многом зависит от их способности договориться с Турцией. По мнению Цекова, Анкара намеренно выдвигает НАТО и США определенные условия, чтобы получить выгоду от принятия Скандинавских стран в Альянс.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО является скорее поражением Запада, чем победой, так как Скандинавские страны потеряли свой нейтральный статус после вступления в Альянс. По его словам, раньше Стокгольм и Хельсинки могли выступать медиаторами в разрешении конфликтов западных стран.