СБУ заявила о попытке госпереворота на Украине СБУ сообщила о задержании планировавших захват здания Верховной рады

Фото: МО Украины

Служба безопасности Украины задержала граждан, планировавших захват здания Верховной рады и провокации после Дня Конституции страны (28 июня), говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что они готовили беспорядки в Киеве, которые должны были привести к госперевороту.

СБУ задержала провокаторов, которые готовили беспорядки в Киеве после Дня Конституции. Служба безопасности разоблачила группу общественных «активистов», которые готовили ряд провокаций в Киеве 30 июня этого года. <...> Планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства, — сообщает ведомство.

По данным службы, организатор привлек сообщников из общественных организаций. Во время обысков у провокаторов нашли оружие и боеприпасы, телефоны, компьютерную технику и записи «с доказательствами преступных действий».

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин не исключил, что президента Украины Владимира Зеленского могут отстранить от власти в результате военного переворота. Он предположил, что наиболее очевидной фигурой для смены нынешнего президента является посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который заслужил авторитет как у военных, так и у гражданских.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин предположил, что Запад может поменять Зеленского на «шоколадного папу» и бывшего лидера страны Порошенко. По его словам, «лающий» на депутатов Верховной рады Порошенко может на что-то рассчитывать только при внешней поддержке. Парламентарий уверен, что главный посыл всех «гневных тирад» политика — «при нем такого не было».