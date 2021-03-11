СБУ проверит, как появилось соглашение о пребывании флота РФ в Крыму

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Соглашение между Украиной и Россией от 2010 года о пребывании Черноморского флота в Крыму может аукнуться уголовным преследованием для депутатов, голосовавших за такую договорённость. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, Службе безопасности Украины (СБУ) поручено выяснить обстоятельства подписания и ратификации такого соглашения.

Есть поручение СБУ выяснить обстоятельства того, каким образом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу, — заявил Данилов на брифинге.

Он добавил, что причастные к допуску российского флота на территории страны могут быть обвинены в государственной измене. Именно наличие такого военного контингента сделало возможным присоединение Крыма к России, полагают в радикально настроенных политических кругах Украины.

Ревизию заключённого соглашения решено провести в рамках стратегии деоккупации Крыма. По словам Данилова, это первый фундаментальный документ со времени перехода полуострова под юрисдикцию России.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и вооружённой смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% состоялся референдум, в ходе которого за присоединение к Россией, по официальным данным, проголосовали 96,77% жителей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых регионов в состав РФ.

Украина, США и Евросоюз независимость Крыма и его российский статус не признали. Киев называет полуостров, как и самопровозглашённые республики Донбасса, временно оккупированными территориями.

Ранее, как писал NEWS.ru, начальник объединённого оперативного штаба Вооружённых сил Украины Сергей Наев заявил, что Россия продолжает превращать Крым в «мощную военную базу» и перебрасывает на полуостров оружие и военную технику.