https://static.news.ru/photo/faf99ac6-c1b1-11e9-b9e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Наркобарон Амос Дов Сильвер, который имеет двойное американско-израильское гражданство, передан Украиной правоохранительным органам Израиля. Заключённый совершил побег из аэропорта города Борисполя во время первой попытки экстрадиции.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, тот был отправлен рейсовым самолётом из того же аэропорта в сопровождении сотрудников Службы безопасности и подразделения «Альфа».

Сильвера разыскивали по обвинению в управлении преступной организацией, которая наладила сбыт наркотиков через популярные мессенджеры и социальные сети, передаёт « Интерфакс ». Мужчине также инкриминируют вовлечение несовершеннолетних в употребление наркотиков и участие в других преступлениях.

Наркоторговец был задержан в марте в Киеве. 15 августа он сбежал из-под охраны в аэропорту. 17 августа его повторно задержали в Черкасской области. Помимо этого, задержаны трое сотрудников, которых заподозрили в содействии побегу. Ранее News.ru писал, что иностранца со второй попытки всё-таки посадили в самолёт и выдворили за пределы Украины.