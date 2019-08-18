Наркобарон Амос Дов Сильвер, который имеет двойное американско-израильское гражданство, передан Украиной правоохранительным органам Израиля. Заключённый совершил побег из аэропорта города Борисполя во время первой попытки экстрадиции.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, тот был отправлен рейсовым самолётом из того же аэропорта в сопровождении сотрудников Службы безопасности и подразделения «Альфа».
Сильвера разыскивали по обвинению в управлении преступной организацией, которая наладила сбыт наркотиков через популярные мессенджеры и социальные сети, передаёт «
Наркоторговец был задержан в марте в Киеве. 15 августа он сбежал из-под охраны в аэропорту. 17 августа его повторно задержали в Черкасской области. Помимо этого, задержаны трое сотрудников, которых заподозрили в содействии побегу. Ранее News.ru писал, что иностранца со второй попытки всё-таки посадили в самолёт и выдворили за пределы Украины.