Санта-Клаус гей появился в новогоднем ролике в Норвегии

Почтовая служба Норвегии опубликовала рекламный видеоролик в преддверии Рождества, где мужчина заводит романтические отношения с Санта-Клаусом. По задумке авторов, чтобы помочь гомосексуальной паре быть вместе, почтовая служба взяла на себя раздачу подарков на Рождество. Запись опубликована на официальном YouTube-канале службы.

В конце ролика сказано , что в 2022 году Норвегия будет отмечать 50-летие принятия закона, который ликвидировал уголовное преследование за гомосексуализм. Многие комментаторы обрушились с критикой в адрес почтовой службы. Некоторые отметили, что таким образом разрушается дух Рождества.

Ранее американский адъюнкт-профессор кафедры социологии и уголовного права Университета Олд Доминион в Норфолке, штат Вирджиния, Эллин Уокер призвал легализовать педофилию. Мужчина-трансгендер также призвал классифицировать педофилию как одну из форм сексуального влечения. Статья Уокера появилась на странице фонда Prostasia.

В качестве аргумента Уокер заявил, что есть разница между влечением и преступлением, и отметил, что общество недостаточно интересуется правами тех, кто испытывает сексуальное влечение к детям.