Стало известно о готовности Санду отдать Украине часть земель Молдавии Вован и Лексус: Санду заявила, что готова на время отдать Украине часть земель Молдавии

Фото: Reiner Zensen, via imago-images.de/Global Look Press

Майя Санду

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что президент Молдавии Майя Санду в телефонном разговоре с ними подтвердила готовность передать Украине территорию села Джурджулешты в Кагульском районе в пользование на несколько лет. По словам блогеров, политик думала, что разговаривает с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Ваши люди приехали и осмотрели территорию, которую мы готовы вам предоставить, пока мы еще пытаемся решить юридические вопросы с портом в целом. Но мы можем предложить вам землю в пользование на ближайшие несколько лет, — сказала Санду.

Администрация президента Молдавии позднее заявила, что видеозапись разговора Санду с российскими пранкерами является фальсификацией.

В августе Вован и Лексус пригласили британского актера Иэна Маккелана, сыгравшего Гэндальфа в кинотрилогии «Властелин Колец», на гей-фестиваль имени украинского националиста Степана Бандеры от имени президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пранкеры сообщили в эфире шоу на собственном канале на Rutube.