«Гей-фестиваль имени Бандеры»: Вован и Лексус разыграли британского актёра Актёр. сыгравший Гэндальфа во «Властелине Колец», согласился приехать на гей-фестиваль

Фото: vk.com/theprankvideo

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров)

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) пригласили британского актёра Иэна Маккелана, сыгравшего Гэндальфа в кинотрилогии «Властелин Колец», на гей-фестиваль имени украинского националиста Степана Бандеры от имени президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пранкеры сообщили в эфире шоу на собственном канале в RuTube.

«И ещё я хочу провести гей-фестиваль имени Бандеры в Киеве. Вы знаете, кто он?», — спросили актёра пранкеры от лица «Зеленского».

В ответ Маккелан спросил о возможности приехать на фестиваль, на что пранкеры заявили актёру, что он станет там главным.

Конечно, вы его возглавите. Мы вместе с вами будем его открывать. Я поцелую вас в начале на церемонии открытия, чтобы показать, что я близок к геям тоже, — пообещали актёру пранкеры

В беседе Маккелан подчеркнул, что в Москве, в отличие от Киева, «гей-парады запрещены уже сто лет».

Ранее сообщалось, что пранкеры Вован и Лексус провели целую серию телефонных розыгрышей мировых политиков. Пранкеры позвонили мэру Мадрида Хосе Луису Мартинесу-Альмейде и бургомистру Берлина Франциске Гиффай от лица мэра Киева Владимира Кличко.