Европа

Самый старый мужчина на планете скончался в Англии

19:36, 28 мая 2020
Боб Уэйтон Боб Уэйтон Фото: PA Wire/PA Images/ТАСС

Британец Боб Уэйтон скончался в возрасте 112 лет. Он был самым старым мужчиной на планете Земля.

По данным агентства Press Association, причиной смерти Уэйтона стало онкологическое заболевание. На данный момент неизвестно, кому перешёл его титул. О гибели мужчины сообщила его семья.

NEWS.ru писал, что в 2018 году скончался другой обладатель этого титула — чилиец Селино Вильянуэва Джарамило. Он прожил 121 год.

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