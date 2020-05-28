Самый старый мужчина на планете скончался в Англии

Британец Боб Уэйтон скончался в возрасте 112 лет. Он был самым старым мужчиной на планете Земля.
По данным агентства Press Association, причиной смерти Уэйтона стало онкологическое заболевание. На данный момент неизвестно, кому перешёл его титул. О гибели мужчины сообщила его семья.
— PA Media (@PA)
#BreakingThe worldâs oldest man, Bob Weighton, from Alton, Hampshire, has died aged 112 from cancer, his family has confirmed to PA pic.twitter.com/i8yVtDmMVC May 28, 2020
NEWS.ru писал, что в 2018 году скончался другой обладатель этого титула — чилиец Селино Вильянуэва Джарамило. Он прожил 121 год.
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