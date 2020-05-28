Самый старый мужчина на планете скончался в Англии

https://static.news.ru/photo/fd55d908-a101-11ea-b67b-fa163e074e61_660.jpg Боб Уэйтон Фото: PA Wire/PA Images/ТАСС

Британец Боб Уэйтон скончался в возрасте 112 лет. Он был самым старым мужчиной на планете Земля.

По данным агентства Press Association, причиной смерти Уэйтона стало онкологическое заболевание. На данный момент неизвестно, кому перешёл его титул. О гибели мужчины сообщила его семья.

#Breaking The worldâs oldest man, Bob Weighton, from Alton, Hampshire, has died aged 112 from cancer, his family has confirmed to PA pic.twitter.com/i8yVtDmMVC — PA Media (@PA) May 28, 2020

NEWS.ru писал, что в 2018 году скончался другой обладатель этого титула — чилиец Селино Вильянуэва Джарамило. Он прожил 121 год.