Самый старый мужчина на планете скончался в Англии

По данным агентства Press Association, причиной смерти Уэйтона стало онкологическое заболевание. На данный момент неизвестно, кому перешёл его титул. О гибели мужчины сообщила его семья.

#Breaking The world’s oldest man, Bob Weighton, from Alton, Hampshire, has died aged 112 from cancer, his family has confirmed to PA pic.twitter.com/i8yVtDmMVC