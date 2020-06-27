Саакашвили: Россия опередила Украину в дерегуляции экономики

https://static.news.ru/photo/f7a74c5a-b96e-11ea-bb20-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Vladimir Valishvili/Global Look Press

Москва опередила Киев в сокращении государственного регулирования экономики. Так считает глава исполкома украинского национального совета реформ, экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Об этом он заявил в ходе онлайн-беседе с владельцем компании UBC Group Игорем Гуменным (видео опубликовано на YouTube-канале главы исполкома нацсовета реформ). И отметил, что данный факт его очень расстраивает.

По дерегуляции экономики Россия ушла далеко-далеко вперёд Украины. Выступает российский чиновник и говорит: «Мы не можем деньгами помочь бизнесу, но мы можем тем, что облегчим бремя вот это». Это как раз то, что я утверждаю здесь, но почему-то не слышу риторики украинских чиновников. Что, россияне должны нас опережать? — заявил Саакашвили.

Бывший грузинский лидер также отметил, что РФ впереди Украины и в системе налогообложения.

Давайте будем говорить как есть. Они гораздо больше слушают бизнес, чем мы в условиях нашей демократии, — добавил он.

Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах, сейчас в этой стране против него открыты уголовные дела. В настоящее время политик проживает на Украине, в 2015–2016 годах он возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

По украинским законам, Саакашвили не может войти в состав правительства из-за имеющейся у него судимости. Однако лидер Украины Владимир Зеленский придумал для него новую должность. Не так давно политик сообщил об опасности усиления российского влияния в регионах страны. Саакашвили назвал происходящее «балканским сценарием» и заявил, что в стране сделают всё для того, чтобы он не был реализован.

Как писал NEWS.ru, ранее Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине.